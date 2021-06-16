Марио Фернандес
Евро-2020
Травмы
Россия
У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу
2 часа назад
Марио Фернандес травмировался в матче Евро-2020 между Россией и Финляндией (1:0, второй тайм).
- Он упал на спину после верховой борьбы и больше не поднимался. Его унесли с поля на носилках.
- Фернандеса доставили со стадиона сразу в больницу. У него подозрение на травму грудного отдела позвоночника, написал телеграм-канал сборной.
Пока других подробностей о ситуации нет. Из заявки России уже выбыл один игрок из-за травмы – Юрий Жирков. Он повредил бедро в первой игре с Бельгией.
УЕФА разрешает замены вратарей, если те травмировались. Полевых игроков менять после страта Евро нельзя.
- На групповом этапе России остался один матч – против Дании 21 июня.
- После этого стартует плей-офф. Пока Россия не гарантировала себе выход туда.
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