Марио Фернандес
Евро-2020
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Россия
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#Марио Фернандес #Евро-2020 #Россия #Травмы

У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу

2 часа назад

Марио Фернандеса уносят с поля

твиттер сборной России

Марио Фернандес травмировался в матче Евро-2020 между Россией и Финляндией (1:0, второй тайм).

  • Он упал на спину после верховой борьбы и больше не поднимался. Его унесли с поля на носилках.
  • Фернандеса доставили со стадиона сразу в больницу. У него подозрение на травму грудного отдела позвоночника, написал телеграм-канал сборной.

Пока других подробностей о ситуации нет. Из заявки России уже выбыл один игрок из-за травмы – Юрий Жирков. Он повредил бедро в первой игре с Бельгией.

УЕФА разрешает замены вратарей, если те травмировались. Полевых игроков менять после страта Евро нельзя.

  • На групповом этапе России остался один матч – против Дании 21 июня.
  • После этого стартует плей-офф. Пока Россия не гарантировала себе выход туда.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
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