У Марио Фернандеса подозрение на травму позвоночника. Его увезли со стадиона в больницу

Марио Фернандес травмировался в матче Евро-2020 между Россией и Финляндией (1:0, второй тайм).

Он упал на спину после верховой борьбы и больше не поднимался. Его унесли с поля на носилках.

Фернандеса доставили со стадиона сразу в больницу. У него подозрение на травму грудного отдела позвоночника, написал телеграм-канал сборной.

Пока других подробностей о ситуации нет. Из заявки России уже выбыл один игрок из-за травмы – Юрий Жирков. Он повредил бедро в первой игре с Бельгией.

УЕФА разрешает замены вратарей, если те травмировались. Полевых игроков менять после страта Евро нельзя.