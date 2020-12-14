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#ПСЖ #Футбол #Неймар #Лига 1 #Лион

«ПСЖ» проиграл третий матч в сезоне со счетом 0:1. Неймар получил травму

14 декабря, 10:27

«ПСЖ» проиграл «Лиону» (0:1). Из-за этого команда опустилась на третье место в Лиге 1. «Лилль» и «Лион» опережают «ПСЖ» на одно очко.

«ПСЖ» начинал сезон с двух поражений с минимальным счетом. Дальше началась серия игр, где «ПСЖ» постоянно забивал. Она прервалась на матче с «Лионом».

Неймар травмировался уже в добавленное время. Он покидал поле на носилках. За фол против него удалился Мендес.

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