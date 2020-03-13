Фуркад завершит карьеру по окончании сезона. Сразу несколько странностей

Об уходе Фуркада можно было размышлять еще совсем недавно, когда его карьера откровенно была на спаде. Но все равно сейчас его решение, уже озвученное, кажется странным по нескольким причинам.

Странно, что не в самом конце сезона

По сути, в конце – заключительный этап в Холменколлене отменен, а в Контиолахти осталась последняя гонка. Если бы она ничего не решала, понять было бы можно. Но пасьют в Контиолахти – решающий в борьбе за Кубок мира.

У Фуркада сейчас 880 очков, у Йоханнеса Бе – 870. В пасьюте первым уйдет Бе, а Фуркад стартует вторым в 21 секунде от него. С другой стороны, интерес к этой гонке теперь будет выше – помимо разборки за титул это еще и последний старт многократного суперчемпиона.