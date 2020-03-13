Фуркад завершит карьеру по окончании сезона. Сразу несколько странностей
Как хорошо, что вечером в пятницу во время массовых отмен спортивных соревнований из-за коронавируса появилась действительно мощная новость целиком о спорте. И тут же – не очень хорошо: мы узнали, что из спорта уходит биатлонная икона.
Мартен Фуркад официально завершил карьеру. В фейсбуке он поблагодарил нескольких спортсменов, в том числе и Шипулина, за конкуренцию, фанатов (также и из России) – за поддержку. Спорт покидает семикратный обладатель Кубка мира, пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира. Один из величайших биатлонистов во всей истории этого вида спорта.
Об уходе Фуркада можно было размышлять еще совсем недавно, когда его карьера откровенно была на спаде. Но все равно сейчас его решение, уже озвученное, кажется странным по нескольким причинам.
Странно, что не в самом конце сезона
По сути, в конце – заключительный этап в Холменколлене отменен, а в Контиолахти осталась последняя гонка. Если бы она ничего не решала, понять было бы можно. Но пасьют в Контиолахти – решающий в борьбе за Кубок мира.
У Фуркада сейчас 880 очков, у Йоханнеса Бе – 870. В пасьюте первым уйдет Бе, а Фуркад стартует вторым в 21 секунде от него. С другой стороны, интерес к этой гонке теперь будет выше – помимо разборки за титул это еще и последний старт многократного суперчемпиона.
Странно, что не при полных трибунах
И это чудовищная несправедливость. Фуркад – легенда, с этим никто не будет спорить. Легенда в своем последнем выступлении заслуживает грандиозные овации и особенный прием. Легенда завершит карьеру, где ему вживую не похлопает ни один болельщик. Потому что ни одного болельщика на гонке не будет.
Причины вы знаете. Эпидемия коронавируса.
Тут же чуть странно (но и хорошо!), что с коронавирусом уход не связан. Это уже из разряда современных ощущений, к которым мы так быстро привыкли, когда видишь громкую новость – по умолчанию кажется, что она про коронавирус. Спортивные события сейчас такие же, как и общемировые – если жирным шрифтом, то только про болезнь.
Нет. Пока еще есть чисто спортивные новости. Вот только даже они изначально теперь воспринимаются с тревогой.
Странно, потому что здорово вернулся
В декабре 2019-го у Фуркада был праздник – он впервые за год выиграл личную гонку. До этого успех был только в декабре 2018-го. Сезон-2018/19 Фуркад завершил на неприлично низком для себя 12-м месте. Его брат Симон объяснял спад другой работой Мартена – в оргкомитете Парижа-2024 и с медиа.
Мартен сказал год назад, что в апреле 2020-го определится со своим будущим. Но не очень верилось в завершение карьеры тогда, в прошлом декабре, когда Фуркад называл эту победу одной из главных в карьере и сообщил, что вновь ощущает режим тигра. Сейчас он – до последнего старта фаворит в борьбе за Кубок мира, и это после такого спада.
И он уходит.
Странно, ведь мог догнать Бьорндалена
Фуркад рассуждал: или закончит карьеру весной 2020-го, или будет готовиться к Олимпиаде в Пекине (2022). Выбери он второй вариант – можно было бы штурмовать рекорды Бьорндалена.
- У Бьорндалена восемь золотых медалей ОИ, у Фуркада – пять. Сложно догнать, но можно, ведь и количество дисциплин увеличилось;
- Бьорндален – 20-кратный чемпион мира, у Фуркада – 13 побед. Значит, семь побед на двух ЧМ, чтобы догнать. Тоже сложно, но вряд ли совсем недостижимо.
- У Бьорндалена 90 побед на Кубке мира, у Фуркада – 82. Тут самая несложная задача, если мы учитываем два сезона.
Бьорндален закончил в 44 года, Фуркаду сейчас 31.
«Победа в эстафете на ЧМ ускорила мое решение. Я едва сдерживал слезы, а когда у тебя такая реакция – я понял, что это знак, значит, пора заниматься чем-то еще. Не мог представить себе даже сотую всего того, что принес мне биатлон. Все это намного превзошло мои самые смелые мечты», – рассказал Фуркад.
Как бы ни сложилась финальная гонка, Фуркад уходит на пике. И это символично.