Фуркад иногда ругается с русскими. Теперь обвинил в маразме олимпийскую чемпионку

Чемпионат мира по биатлону стартовал с победы Норвегии в смешанной эстафете, Россия заняла шестое место, седьмыми финишировали французы. Добраться до медалей Франции не помог и Мартен Фуркад, которому испортили настроение еще до гонки.

«Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, отвечая на вопрос о неудачах российских биатлонистов в первой половине сезона.

Фуркада она коснулась, рассуждая о том, что на россиян психологически действует допинговый скандал, а иностранные спортсмены наверняка выступают не без медицинской помощи.

Француз отреагировал в твиттере: «Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это случилось...».