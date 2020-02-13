Фуркад иногда ругается с русскими. Теперь обвинил в маразме олимпийскую чемпионку
Чемпионат мира по биатлону стартовал с победы Норвегии в смешанной эстафете, Россия заняла шестое место, седьмыми финишировали французы. Добраться до медалей Франции не помог и Мартен Фуркад, которому испортили настроение еще до гонки.
«Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, отвечая на вопрос о неудачах российских биатлонистов в первой половине сезона.
Фуркада она коснулась, рассуждая о том, что на россиян психологически действует допинговый скандал, а иностранные спортсмены наверняка выступают не без медицинской помощи.
Француз отреагировал в твиттере: «Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в старческий маразм. С ней это случилось...».
Фуркад получил разную поддержку – и от олимпийского чемпиона Александра Тихонова, и от известного комментатора Дмитрия Губерниева. Брата поддержал Симон Фуркад.
«Он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого не достоин. Зря он так сказал в адрес трехкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», – отреагировала Резцова на слова о маразме.
Не исключено, что Фуркад подаст в суд на Резцову.
А что было раньше?
Три года Фуркад и Александр Логинов поругались во время смешанной эстафеты на ЧМ-2017. Фуркад сбил Логинова во время передачи эстафеты, клялся, что делал это не специально, хотя во время гонки было видно обратное.
Россияне Логинов и Шипулин на подиуме не пожали руку Фуркаду, и тот ушел. Потом его вернули организаторы. Полыхнуло сильно – несколько дней в биатлоне обсуждали именно этот инцидент, а не гонки. Раньше Фуркад регулярно обвинял Логинова в применении допинга (россиянин и правда был уличен в этом, но отбыл дисквалификацию).
С Шипулиным отношения нормализовались уже через несколько дней.
С Логиновым вышло сложнее. Фуркад все равно продолжал его критиковать. В марте 2019-го тренер Логинова Александр Касперович сказал, что биатлонисты больше не враждуют.
Тогда же в 2017-м Фуркад повздорил и с комментатором Дмитрием Губерниевым, который в прямом эфире назвал француза свиньей за эпизод с Логиновым.
Позже Губерниев извинился и периодически напоминает, что у них с биатлонистом хорошие отношения.
Он вообще не любит русских?
Нет, так сказать нельзя. Наоборот, Фуркад во многих интервью отзывался с уважением о России и ее спортсменах. К тому же он выиграл в нашей стране первые ЧМ, ОИ и Хрустальный глобус. Но все это переплеталось с допинговым скандалом вокруг России, из-за чего страну отстраняют от различных соревнований. Вот несколько его цитат:
(об отстранении от ОИ и ЧМ на четыре года) «Я не рад этому решению. Потому что никто не может быть счастлив, что такая страна, как Россия, будет дисквалифицирована. У меня вообще очень много фанатов в России, которых я безмерно уважаю. Так же, как и российских спортсменов, с которыми я соревнуюсь».
«Наказание должно быть строгим, но в то же время мы должны обеспечить, чтобы Россия осталась сильной зимней спортивной державой. Это важно. Россия – часть биатлона и должна оставаться в спорте».
(об отстранении легкоатлетов на ОИ-2016) «Когда целую страну отстраняют от соревнований – это никогда не повлияет на спорт позитивно, в то время, как некоторые спортсмены, пойманные на допинге дважды, будут участвовать в Олимпийских играх в Рио. Это грустно...».
(о Шипулине) «Если бы были какие-то доказательства против него, я бы первый попросил Антона не выходить на старт. Но доказательств нет. И он такой же, как и я. Ему нельзя запрещать соревноваться, только потому что он – русский».
(об ОИ-2018) «Моя позиция по отношению к допингу всем давно ясна, но по России у меня другое мнение. Эта страна – настоящий фанат биатлона, она не заслуживает того, чтобы ее наказывали вечно. Также я считаю, что те российские спортсмены, которые выступают в Пхенчхане-2018, имеют право идти под своим флагом на церемонии закрытия Игр. К ним и так относились намного строже, чем к остальным. Многие спортсмены из разных стран вообще не отобрались бы в Пхенчхан-2018, если к ним применили бы такие же критерии».