Анфиса Резцова

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«Не отрекаюсь от допинга, я это делала». Резцова рассказала о своей карьере
#Анфиса Резцова
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Фуркад иногда ругается с русскими. Теперь обвинил в маразме олимпийскую чемпионку
#Мартен Фуркад
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