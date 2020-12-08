«Не отрекаюсь от допинга, я это делала». Резцова рассказала о своей карьере

Анфиса Резцова – двукратная чемпионка Олимпиады и обладательница Кубка мира в биатлоне. Еще раз она выигрывала Олимпиаду в лыжных гонках, там же три раза брала золото на чемпионате мира.

Резцова завершила карьеру в сезоне-2001/02. В 1996 году она родила дочь Кристину Резцову. Из-за этого брала паузу, а потом временно возвращалась в лыжи.

В интервью Sports.ru Резцова вспомнила тот период карьеры. И рассказала о допинге. Главные цитаты:

💉 «Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. Это когда я вернулась в лыжи в 96-м».

💉 «Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала».

💉 «Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи. Добавка – по кайфу, я их обыгрываю и слава богу».

Ранее Резцова говорила, что ведущие европейские спортсмены и сейчас пользуются допингом. Мартен Фуркад грозился подать на нее в суд за эти слова: «Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы».