Фуркад победил впервые за год. Вернул уверенность после провального сезона, но планов не строит

Для Фуркада – знаковая гонка:

При одном промахе опередил ближайшего преследователя на 12 секунд;

Опередил всех по чистой скорости на лыжне;

Главное: впервые за почти целый год выиграл личную гонку . Предыдущая победа была в пасьюте в Хохфильцене (15 декабря 2018 года);

. Предыдущая победа была в пасьюте в Хохфильцене (15 декабря 2018 года); Более того, Фуркад прервал серию из 15 личных гонок без подиумов . Он занимал призовые места за это время только в эстафетах.

Интересно, что первую индивидуальную гонку прошлого сезона также выиграл Фуркад – это было 6 декабря в словенской Поклюке. Но весь сезон для пятикратного олимпийского чемпиона сложился настолько плохо, что он занял в общем зачете кубка мира всего лишь 12-е место.

«Сезон был очень трудным, даже больше, чем я думал. Теперь нужно отдохнуть, прежде чем думать о следующей зиме», – написал Фуркад. Его брат Симон озвучил причину спада Мартена: «Он уже очень важная персона во Франции: ему приходится много работать со спонсорами, с медиа, а также в оргкомитете Парижа-2024. Много дел – и, возможно, он устает от всего этого».

Перерыв между сезонами кубка мира – восемь месяцев.

• Фуркад начал подготовку к сезону уже в мае – провел велотренировку.