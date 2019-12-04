Фуркад победил впервые за год. Вернул уверенность после провального сезона, но планов не строит
На первом этапе сезона-2019/20 по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. Все три призовых места заняли французы, третьим стал Фильон-Майе, вторым – Дестье. Победил Мартен Фуркад.
Для Фуркада – знаковая гонка:
- При одном промахе опередил ближайшего преследователя на 12 секунд;
- Опередил всех по чистой скорости на лыжне;
- Главное: впервые за почти целый год выиграл личную гонку. Предыдущая победа была в пасьюте в Хохфильцене (15 декабря 2018 года);
- Более того, Фуркад прервал серию из 15 личных гонок без подиумов. Он занимал призовые места за это время только в эстафетах.
Интересно, что первую индивидуальную гонку прошлого сезона также выиграл Фуркад – это было 6 декабря в словенской Поклюке. Но весь сезон для пятикратного олимпийского чемпиона сложился настолько плохо, что он занял в общем зачете кубка мира всего лишь 12-е место.
«Сезон был очень трудным, даже больше, чем я думал. Теперь нужно отдохнуть, прежде чем думать о следующей зиме», – написал Фуркад. Его брат Симон озвучил причину спада Мартена: «Он уже очень важная персона во Франции: ему приходится много работать со спонсорами, с медиа, а также в оргкомитете Парижа-2024. Много дел – и, возможно, он устает от всего этого».
Перерыв между сезонами кубка мира – восемь месяцев.
• Фуркад начал подготовку к сезону уже в мае – провел велотренировку.
• Вместе с братом и другим биатлонистом Гигонна поучаствовал в забеге на 10 км по улицам Парижа. Бежал без учета времени.
• Проехал 100 км на лыжероллерах за 5,5 часов. «Это просто счастье!» – Мартен был очень доволен.
• Стал кандидатом в члены комиссии спортсменов МОК от Франции.
• Выступил на лыжероллерном фестивале Blink в Норвегии.
• Выиграл масс-старт на фестивале имени Мартена Фуркада в Анси. «Это были выходные мечты. Я реализовал свои самые смелые мечты, в том числе об организации биатлонной гонки на одном из самых красивых мест Франции», – восторгался биатлонист.
После предыдущего сезона не было точно ясно, какой дальше будет карьера Фуркада. «Я не сдался и хочу сражаться за Кубок мира», – сказал Мартен в конце лета. Далеко идущих планов он все так же не строит: «В конце этого сезона – в апреле 2020 года – я сделаю выбор: или нацеливаюсь на Олимпиаду в Пекине, или заканчиваю карьеру».
На новый сезон Фуркад настроился по-особому: «Стратегия имеет два направления – быть как можно более спокойным и быть сосредоточенным». В то же время он отмечает: «У меня нет той огромной уверенности в себе, которую мне удалось выработать в последние годы. Но нет и страха. Я точно изменился в лучшую сторону».
На старте сезона Фуркад был вторым по скорости в спринте, но занял лишь пятое место из-за двух промахов на стойке. Зато индивидуальная гонка сложилась отлично: один промах из 20 и долгожданная победа.
«Я вновь ощущаю режим тигра. Эта победа – одно из моих главных достижений в карьере, удалось вернуть уверенность, которая была у меня в позапрошлом сезоне. Я очень-очень счастлив», – слова Фуркада после гонки. В каком он порядке можно будет посмотреть 7 декабря в эстафете. Следующая личная гонка – 13 декабря в Хохфильцене, там Фуркад поборется за победу в спринте.