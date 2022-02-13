Биатлонистка упала на финишной линии от нехватки сил и головокружения. На этой Олимпиаде с ней такое уже было
13 февраля на Олимпиаде-2022 состоялась женская гонка преследования. Победительницей стала Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии, шведка Эльвира Оберг пришла второй, бронзу получила Тириль Экхофф (Норвегия). Для России гонка прошла не очень хорошо. Лучший результат показала Ульяна Нигматуллина, которая заняла 11-е место.
Одним из главных событий женской гонки преследования стало состояние норвежки Ингрид Тандревольд. После заключительной стрельбы она шла на третьей строчке. Но на последнем круге резко сбавила скорость. На последний подъем она уже поднималась без сил.
В итоге Тандревольд кое-как доехала до финиша, пересекла черту лишь 14-й и сразу же упала. Врачи из норвежской команды сразу же побежали к ним с помощью.
Тандревольд потеряла сознание, а несколько сотрудников норвежской сборной унесли ее в подтрибунку на руках. Чуть позже после происшествия тренер Норвегии Пер Атне Ботнан: «Она очнулась, за ней ухаживает врач. Это наложило отпечаток на золото и бронзу. Мы не будем праздновать должным образом, пока не узнаем, как обстоят дела с Ингрид».
Тандревольд не впервые чувствует себя плохо на этой Олимпиаде. В женском спринте 11 февраля ей тоже было плохо – после финиша она села на землю, а норвежские медики приводили ее в чувства. Тогда она говорила: «Я мало что помню из второго круга гонки. Понятно, что я не справилась с конкуренцией так хорошо, как мог».
Другие проблемы Тандревольд со здоровьем:
➕ В прошлом году сошла со спринта во время этапа Кубка мира в Оберхофе. Тогда она говорила: «У меня началась мерцательная аритмия, когда я встала с коврика после заключительной стрельбы. Я почувствовала себя очень плохо, в теле будто закончилась вся энергия. Я сразу распознала симптомы. Такое уже случалось здесь же – в Оберхофе – в 2017-м.
До этого со мной такое случалось лишь однажды – больше четырех лет назад. Такое происходит редко и это не является проблемой. Когда это случилось в предыдущий раз, меня обследовали и в Олимпийском центре в Германии, и потом дома – в Осло, никаких отклонений не обнаружили».
➕ Совсем недавно она говорила: «У некоторых отсутствуют месячные из-за тяжелых тренировок или нагрузок, или из-за того, что много нагрузок, но мало еды. У меня же это – гормональная проблема. Это, я бы даже сказала, семейная особенность».
➕ Еще у Тандервольд есть целиакия. Это заболевание желудочно-кишечного тракта. Она характеризуется непереносимостью белка некоторых злаковых культур. «Дома я могу питаться рисом, безглютеновой пастой, безглютеновым хлебом и прочим. Но когда я путешествую, мой рацион становится проблемой, но я уже привыкла, я всегда вожу с собой собственную еду».