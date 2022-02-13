Биатлонистка упала на финишной линии от нехватки сил и головокружения. На этой Олимпиаде с ней такое уже было

Другие проблемы Тандревольд со здоровьем:

➕ В прошлом году сошла со спринта во время этапа Кубка мира в Оберхофе. Тогда она говорила: «У меня началась мерцательная аритмия, когда я встала с коврика после заключительной стрельбы. Я почувствовала себя очень плохо, в теле будто закончилась вся энергия. Я сразу распознала симптомы. Такое уже случалось здесь же – в Оберхофе – в 2017-м.

До этого со мной такое случалось лишь однажды – больше четырех лет назад. Такое происходит редко и это не является проблемой. Когда это случилось в предыдущий раз, меня обследовали и в Олимпийском центре в Германии, и потом дома – в Осло, никаких отклонений не обнаружили».

➕ Совсем недавно она говорила: «У некоторых отсутствуют месячные из-за тяжелых тренировок или нагрузок, или из-за того, что много нагрузок, но мало еды. У меня же это – гормональная проблема. Это, я бы даже сказала, семейная особенность».

➕ Еще у Тандервольд есть целиакия. Это заболевание желудочно-кишечного тракта. Она характеризуется непереносимостью белка некоторых злаковых культур. «Дома я могу питаться рисом, безглютеновой пастой, безглютеновым хлебом и прочим. Но когда я путешествую, мой рацион становится проблемой, но я уже привыкла, я всегда вожу с собой собственную еду».