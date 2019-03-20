WBA принуждает Лебедева и Усика провести бой. Что происходит?

Усик, тем временем, вошел в список претендентов на звание спортсмена года по версии ВВС, а также стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN: он выиграл три боя у Бриедиса, Гассиева и Белью.



Согласно информации ESPN, бой между Усиком и Лебедевым должен состояться. Промоутерские торги назначены на 28 марта в Панаме, минимальная сумма предложения – $400 тысяч, 75% достанутся чемпиону, 25% – претенденту.



Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал ситуацию: «Я собираюсь как независимый промоутер сделать предложение и Лебедеву и Усику провести этот бой в России. Если кто-то откажется, то буду участвовать в торгах, которые назначены на 28 марта в Панаме. В крайнем случае, у меня есть запасной вариант, который понравится всем – это реванш Лебедева и Мурата Гассиева. Этот бой также бы собрал футбольный стадион в России».



При этом бой не очень украинцу, поскольку тот в последнее время серьезно набирает вес, чтобы участвовать в поединках в супертяжелом весе. Причем даже называлась дата – 18 мая, где соперником Усика может стать Александр Поветкин или Карлос Такам. В случае отказа Усика от боя с Лебедевым, который является «чемпионом в отпуске» (эксклюзивный статус от WBA), украинец потеряет чемпионский пояс.



Впрочем, по данным boxingscene.com, Поветкин и Усик не будут драться 18 мая, поскольку промоутерская компания World of Boxing, представляющая интересы Поветкина, планирует провести промежуточный бой перед поединком против Усика. Но согласится ли украинец на защиту титула в марте – пока неизвестно.