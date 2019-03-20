WBA принуждает Лебедева и Усика провести бой. Что происходит?
В июле 2018 года в Москве состоялся финальный бой WBSS, в котором украинец Александр Усик победил российского боксера Мурата Гассиева. Без политики, конечно же, не обошлось: депутат Верховной рады обвинил Усика в том, что он обошелся без политических заявлений «в гнезде врага», детская писательница и вовсе назвала его трусом за то, что он на ринге не сказал лозунг «Слава Украине».
Усик выдал разгромную пресс-конференцию в Киеве, где отказался от звания героя Украины и просил украинцев быть самосознательными и не смотреть телевизор. «Я не являюсь героем, очень много людей сделали больше меня: врачи, которые спасают жизни людей, учителя, которые учат детей, ученые, которые делают открытия», – говорил тогда боксер.
С тех пор говорилось о том, что следующим боем между украинцем и россиянином будет поединок Лебедев-Усик. «Согласно резолюции WBA, я могу с ним побиться. И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой», – сказал Лебедев еще в ноябре. Российский боксер говорил о том, что WBA (Всемирная боксерская организация) постановила провести бой до марта или в марте 2019 года.
Усик, тем временем, вошел в список претендентов на звание спортсмена года по версии ВВС, а также стал лучшим боксером 2018 года по версии ESPN: он выиграл три боя у Бриедиса, Гассиева и Белью.
Согласно информации ESPN, бой между Усиком и Лебедевым должен состояться. Промоутерские торги назначены на 28 марта в Панаме, минимальная сумма предложения – $400 тысяч, 75% достанутся чемпиону, 25% – претенденту.
Российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Спорт-Экспрессу» прокомментировал ситуацию: «Я собираюсь как независимый промоутер сделать предложение и Лебедеву и Усику провести этот бой в России. Если кто-то откажется, то буду участвовать в торгах, которые назначены на 28 марта в Панаме. В крайнем случае, у меня есть запасной вариант, который понравится всем – это реванш Лебедева и Мурата Гассиева. Этот бой также бы собрал футбольный стадион в России».
При этом бой не очень украинцу, поскольку тот в последнее время серьезно набирает вес, чтобы участвовать в поединках в супертяжелом весе. Причем даже называлась дата – 18 мая, где соперником Усика может стать Александр Поветкин или Карлос Такам. В случае отказа Усика от боя с Лебедевым, который является «чемпионом в отпуске» (эксклюзивный статус от WBA), украинец потеряет чемпионский пояс.
Впрочем, по данным boxingscene.com, Поветкин и Усик не будут драться 18 мая, поскольку промоутерская компания World of Boxing, представляющая интересы Поветкина, планирует провести промежуточный бой перед поединком против Усика. Но согласится ли украинец на защиту титула в марте – пока неизвестно.
Усик считается фаворитом в возможном бою, но не все это мнение разделяют. Например, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в интервью «РИА Новости» заявил следующее:
«Это бокс, Денис может хорошо подготовиться и выиграть. Здесь возраст не играет ключевой роли. Важна его подготовка. Повторюсь, я не вижу в Усике чего-то эксклюзивного. Он бегает по рингу, не идет навстречу в боях с более сильными соперниками».