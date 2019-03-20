В Красноярске прошел чемпионат мира по пощечинам. Выиграл 168-килограмовый фермер

Красноярск не скучает – недавно здесь в течение 11 дней проходила первая в истории России зимняя Универсиада, на которой не было равных нашим спортсменам (112 медалей). Сейчас состоялось новое соревнование – куда менее статусное, зато гораздо более загадочное.



Чемпионат по пощечинам состоялся в рамках спортивного фестиваля Siberian Power Show 16-17 марта. Соревнование проходило по олимпийской системе, то есть, на выбывание.



Правила простые: мужчины, разделенные тумбой для армрестлинга, по очереди бьют соперника открытой ладонью по щеке, кто отказался от борьбы или оказался в нокауте – тот проиграл.



Победителем стал Василий Камоцкий по прозвищу «Пельмень». Ему 28 лет, он весит 168 кг, а турнир посетил, чтобы взять автограф у Кирилла Сарычева, который является чемпионом мира в безэкипировочном жиме штанги лежа. Поскольку соревнования проводились для любого желающего, Камоцкий решил попробовать. И обыграл всех, получив 30 тысяч рублей в качестве приза. Сарычев пригласил его на следующий ЧМ, который пройдет в Москве.