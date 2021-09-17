Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа

вчера, 22:06

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок 25 сентября 2021 года. Он состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Бой начнется примерно в 23:00 по Москве.

О проведении боя рассказывал президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви: «Это огромное событие для нашего стадиона. Джошуа – икона в мире спорта. Его бой в Лондоне будет потрясающим».

«Тоттенхэм» пишет, что бой посетят 200 сотрудников Национальной службы здравоохранения. Для них специально выделят бесплатные билеты.

Усик и Джошуа проведут поединок за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Джошуа.

Прогноз на бой Усик – Джошуа

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Источник:
Гол.ру
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