Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа

Александр Усик и Энтони Джошуа проведут боксерский поединок 25 сентября 2021 года. Он состоится в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма». Бой начнется примерно в 23:00 по Москве.

О проведении боя рассказывал президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви: «Это огромное событие для нашего стадиона. Джошуа – икона в мире спорта. Его бой в Лондоне будет потрясающим».

«Тоттенхэм» пишет, что бой посетят 200 сотрудников Национальной службы здравоохранения. Для них специально выделят бесплатные билеты.

Усик и Джошуа проведут поединок за титулы WBA Super, WBO и IBF. Сейчас ими владеет Джошуа.

Прогноз на бой Усик – Джошуа