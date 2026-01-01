Артур Бетербиев

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Бокс
Канадские организаторы перед боем Бетербиева против Брауна включили гимн СССР вместо российского
#Артур Бетербиев
Бокс
Бетербиев победил Дайнеса и защитил титулы чемпиона по версии WBC и IBF в полутяжелом весе
#Артур Бетербиев
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