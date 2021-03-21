Бетербиев победил Дайнеса и защитил титулы чемпиона по версии WBC и IBF в полутяжелом весе

Что нужно знать о боксере Артуре Бетербиеве:

Ему 36 лет.

В его карьере до поединка с Адамом Дайнесом было 15 боев. Все – победные.

Он – чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боксу.

Он – чемпион по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.

20 марта он дрался против немца Дайнеса в Москве – и победил его. Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде и сохранил титулы. Это был его первый поединок в России.

После боя Бетербиев сказал:

«Приветствую всех, кто пришел, кто смотрел по телевизору. Чуть-чуть волнительно было для меня, первый бой в России, в Москве, в столице. Мне было очень приятно. Чуть-чуть продлился бой, чуть дольше. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже». Это не умаляет заслугу моего соперника, он провел очень хороший бой».