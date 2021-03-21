Артур Бетербиев
бокс
Адам Дайнес
Бетербиев победил Дайнеса и защитил титулы чемпиона по версии WBC и IBF в полутяжелом весе
вчера, 09:52
Что нужно знать о боксере Артуре Бетербиеве:
- Ему 36 лет.
- В его карьере до поединка с Адамом Дайнесом было 15 боев. Все – победные.
- Он – чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боксу.
- Он – чемпион по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.
20 марта он дрался против немца Дайнеса в Москве – и победил его. Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде и сохранил титулы. Это был его первый поединок в России.
После боя Бетербиев сказал:
«Приветствую всех, кто пришел, кто смотрел по телевизору. Чуть-чуть волнительно было для меня, первый бой в России, в Москве, в столице. Мне было очень приятно. Чуть-чуть продлился бой, чуть дольше. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже». Это не умаляет заслугу моего соперника, он провел очень хороший бой».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые