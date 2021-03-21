Артур Бетербиев
бокс
Адам Дайнес
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#Артур Бетербиев #бокс #Адам Дайнес

Бетербиев победил Дайнеса и защитил титулы чемпиона по версии WBC и IBF в полутяжелом весе

вчера, 09:52

Что нужно знать о боксере Артуре Бетербиеве:

  • Ему 36 лет.
  • В его карьере до поединка с Адамом Дайнесом было 15 боев. Все – победные.
  • Он – чемпион мира и двукратный чемпион Европы по боксу.
  • Он – чемпион по версии WBC и IBF в полутяжелом весе.

20 марта он дрался против немца Дайнеса в Москве – и победил его. Бетербиев нокаутировал Дайнеса в десятом раунде и сохранил титулы. Это был его первый поединок в России.

После боя Бетербиев сказал:

«Приветствую всех, кто пришел, кто смотрел по телевизору. Чуть-чуть волнительно было для меня, первый бой в России, в Москве, в столице. Мне было очень приятно. Чуть-чуть продлился бой, чуть дольше. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: «Проснись уже». Это не умаляет заслугу моего соперника, он провел очень хороший бой».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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