Артур Бетербиев
Канадские организаторы перед боем Бетербиева против Брауна включили гимн СССР вместо российского
4 часа назад
Артур Бетербиев победил Маркуса Брауна и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.
Бой завершился в девятом раунде. Это 17-я победа Бетербиева нокаутом подряд. Он ни разу не проигрывал на профессиональном уровне.
Бой против Брауна прошел в Монреале. Организаторы перепутали гимны и включили вместо российского гимн СССР. Бетербиев не отреагировал на это.
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