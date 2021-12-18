Артур Бетербиев
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#Артур Бетербиев

Канадские организаторы перед боем Бетербиева против Брауна включили гимн СССР вместо российского

4 часа назад

Артур Бетербиев победил Маркуса Брауна и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Бой завершился в девятом раунде. Это 17-я победа Бетербиева нокаутом подряд. Он ни разу не проигрывал на профессиональном уровне.

Бой против Брауна прошел в Монреале. Организаторы перепутали гимны и включили вместо российского гимн СССР. Бетербиев не отреагировал на это.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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