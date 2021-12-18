Канадские организаторы перед боем Бетербиева против Брауна включили гимн СССР вместо российского

Артур Бетербиев победил Маркуса Брауна и защитил титул чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе.

Бой завершился в девятом раунде. Это 17-я победа Бетербиева нокаутом подряд. Он ни разу не проигрывал на профессиональном уровне.