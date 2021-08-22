🇵🇭 «Хочу помочь своему народу». Пакьяо после поражения от Угаса рассказал о планах стать президентом Филиппин

Боксер Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе проиграл Йорденису Угасу. Судьи единогласно отдали победу Угасу.

В сентябре 42-летний Пакьяо расскажет о будущем. Он сказал о возможном выдвижении на пост президента 🇵🇭 Филиппин:

«Я не знаю, буду ли дальше боксировать. Дайте мне отдохнуть, а потом решу, буду ли продолжать драться или нет.

Я хочу помочь своему народу. Окончательно объявлю о возможном выдвижении на пост президента Филиппин в октябре».

Пакьяо начал профессиональную карьеру в 1995 году. До поражения от Угаса последний раз он дрался в 2019 году, когда победил Кита Турмана.