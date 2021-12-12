Ломаченко победил Комми и выиграл второй бой подряд после поражения от Лопеса

Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми прошел на Madison Square Garden в Нью-Йорке. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но победил единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.

В 2020 году Ломаченко единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO. Это поражение стало вторым в карьере.

После поражения от Лопеса Ломаченко провел два боя. Оба прошли в 2021 году и закончились победами над Масаеши Накатани (техническим нокаутом) и Ричардом Комми (решением судей).