Василий Ломаченко
Ломаченко победил Комми и выиграл второй бой подряд после поражения от Лопеса
29 минут назад
Бой между Василием Ломаченко и Ричардом Комми прошел на Madison Square Garden в Нью-Йорке. В седьмом раунде Ломаченко отправил Комми в нокдаун, но победил единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108.
В 2020 году Ломаченко единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO. Это поражение стало вторым в карьере.
После поражения от Лопеса Ломаченко провел два боя. Оба прошли в 2021 году и закончились победами над Масаеши Накатани (техническим нокаутом) и Ричардом Комми (решением судей).
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые