Флойд Мейвезер
Логан Пол
Пол продержался все восемь раундов в бою с Мейвезером
вчера, 10:45
На арене Hard Rock Stadium в Майами прошел выставочный бой между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.
Бой продлился все восемь раундов. Он был завершен без объявления судейских решений. По подсчетам Пол наносил удары в два раза чаще (217 против 107), но был менее эффективен (28 против 43).
«Он провел бой лучше, чем я думал. Жесткий соперник. Я был удивлен», – отреагировал Мейвезер.
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