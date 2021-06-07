Флойд Мейвезер
Логан Пол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Флойд Мейвезер #Логан Пол

Пол продержался все восемь раундов в бою с Мейвезером

вчера, 10:45

На арене Hard Rock Stadium в Майами прошел выставочный бой между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

Бой продлился все восемь раундов. Он был завершен без объявления судейских решений. По подсчетам Пол наносил удары в два раза чаще (217 против 107), но был менее эффективен (28 против 43).

«Он провел бой лучше, чем я думал. Жесткий соперник. Я был удивлен», – отреагировал Мейвезер.

Еще по теме
Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Флойд Мейвезер
#Логан Пол