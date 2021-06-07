Пол продержался все восемь раундов в бою с Мейвезером

На арене Hard Rock Stadium в Майами прошел выставочный бой между Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом.

Бой продлился все восемь раундов. Он был завершен без объявления судейских решений. По подсчетам Пол наносил удары в два раза чаще (217 против 107), но был менее эффективен (28 против 43).