🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в боксе на Олимпиаде-2020

В полуфинале в полутяжелом весе 🇷🇺 Имам Хатаев проиграл 🇬🇧 Бенджамину Уиттакеру – 1:4.

«И я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал», – сказал после боя Хатаев.

Хатаев автоматически выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2020, потому что ее получают оба проигравших участника полуфиналов.

В 2014 году Хатаев стал чемпионом мира среди студентов. Он чемпион России 2019 и 2020 годов.