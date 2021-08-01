Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020 #бокс

🥉🇷🇺 Россия выиграла бронзу в боксе на Олимпиаде-2020

01 августа, 08:01

В полуфинале в полутяжелом весе 🇷🇺 Имам Хатаев проиграл 🇬🇧 Бенджамину Уиттакеру – 1:4.

«И я уверен, что стал победителем. С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал», – сказал после боя Хатаев.

Хатаев автоматически выиграл бронзовую медаль Олимпиады-2020, потому что ее получают оба проигравших участника полуфиналов.

В 2014 году Хатаев стал чемпионом мира среди студентов. Он чемпион России 2019 и 2020 годов.

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Источник:
Гол.ру
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