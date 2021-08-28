Тимофей Цзю
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#Тимофей Цзю

Тим Цзю – претендент на титул чемпиона мира в среднем весе

4 часа назад

Об этом объявила всемирная боксерская организация. Обладатель титула – 🇦🇷 Брайан Кастаньо. Если он не договорится о реванше с 🇺🇸 Джермаллом Чарло, то следующий бой проведет против Цзю.

  • Тиму Цзю 26 лет. Он сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю. Цзю-младший выступает за 🇦🇺 Австралию.
  • На профессиональном уровне Цзю провел 19 боев и ни разу не проиграл. 15 из них завершились нокаутами.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
BoxingScene
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