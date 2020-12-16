Сын Константина Цзю тоже всех побеждает в боксе. Он считает себя австралийцем

Константин Цзю еще в 2009 году рассказывал, что для него карьера сына в боксе стала неожиданностью: «Пока я полгода находился в России, он не на шутку увлекся боксом и даже провел на ринге свой первый бой». Дрался 15-летний Тим Цзю в родной для себя Австралии. Там же до этого плотно занимался футболом и даже играл за пару клубов на молодежном уровне.

Еще Тим Цзю увлекался гимнастикой и плаванием. Константин Цзю не настаивал, чтобы он обязательно связал жизнь с боксом. Сын тренировался в его зале, учился основным приемам, но без фанатизма конкретно от бокса. Зато в юности были постоянные общие тренировки с пробежками. «Мое детство проходило в военном режиме», – однажды говорил Тим Цзю.

На любительском уровне Тим Цзю имел только одно поражение. Его победил Дэниэл Льюис, который выигрывал для Австралии Молодежные игры Содружества. Льюис тоже дошел до профессионального уровня, но уже имеет там поражение. Тим Цзю еще в любителях временно потерял мотивацию и на четыре года ушел в учебу из-за травмы руки. Потом все-таки вернулся.