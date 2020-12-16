Сын Константина Цзю тоже всех побеждает в боксе. Он считает себя австралийцем
Тим Цзю победил Боуина Моргана нокаутом в первом раунде. Так Цзю сохранил у себя сразу два пояса IBF Australasian и WBO Global, которые взял в первом среднем весе. Еще важнее, что Тим Цзю продлил беспроигрышную серию в профессиональном боксе. Сейчас он выступает с показателем 17-0. «Папа, как тебе?» – первые слова Тима Цзю после боя.
Константин Цзю еще в 2009 году рассказывал, что для него карьера сына в боксе стала неожиданностью: «Пока я полгода находился в России, он не на шутку увлекся боксом и даже провел на ринге свой первый бой». Дрался 15-летний Тим Цзю в родной для себя Австралии. Там же до этого плотно занимался футболом и даже играл за пару клубов на молодежном уровне.
Еще Тим Цзю увлекался гимнастикой и плаванием. Константин Цзю не настаивал, чтобы он обязательно связал жизнь с боксом. Сын тренировался в его зале, учился основным приемам, но без фанатизма конкретно от бокса. Зато в юности были постоянные общие тренировки с пробежками. «Мое детство проходило в военном режиме», – однажды говорил Тим Цзю.
На любительском уровне Тим Цзю имел только одно поражение. Его победил Дэниэл Льюис, который выигрывал для Австралии Молодежные игры Содружества. Льюис тоже дошел до профессионального уровня, но уже имеет там поражение. Тим Цзю еще в любителях временно потерял мотивацию и на четыре года ушел в учебу из-за травмы руки. Потом все-таки вернулся.
Когда Тим Цзю выиграл первый профессиональный бой в 2016 году, сразу получил сравнения с отцом и новую мотивацию. Промоутер Владимир Хрюнов в материале для «СЭ» обращал внимание на важную деталь: «Некоторые тренеры, которые работают с Тимофеем, работали еще с Костей. Сам Тим-боксер возник не на пустом месте». Тим Цзю хотел самостоятельности.
«Меня зовут Тим, а не сын», – цитата Тима Цзю, которую позже комментировал даже его отец. Константин Цзю совсем не обиделся: просто признал, что сын вышел из его тени. Они по-прежнему общаются и советуются. На своем ютуб-канале Константин Цзю год назад показывал большое видео совместной тренировки с сыном, где они вместе отрабатывали тактику боя.
Тим признает вклад отца в собственную карьеру, но лишь со стороны тренировок и трудовой этики. Он высказывал такое мнение: «В моей карьере, в том, чего я достиг и чем занимаюсь, мой отец не играет большой роли». Тут же добавлял, что по достижениям хочет обязательно превзойти Константина Цзю. Для этого главное – усиленные тренировки.
Тим Цзю называет себя австралийцем. С Австралией связана вся его жизнь.
Тим Цзю – сын Константина Цзю от его бывшей жены Натальи. Сам Константин Цзю много времени проводит в России, но поддерживает близкие отношения с детьми. В 2016-м подарил Тиму на день рождения специальный автомобильный номер с фамилией. Цзю много раз говорил, что его сын выступает за Австралию и Россию. Потому что имеет гражданство обеих стран.
«Мой первый язык английский, я родился в Австралии, но у меня русские корни. Папа, мама, все родственники – русские. Так что и я тоже русский, хотя живу в Австралии», – объяснял Тим Цзю в интервью «СЭ». Сейчас его мнение немного поменялось. Сразу после боя с Морганом Цзю сказал, что хочет считать себя австралийцем и привезти в Австралию титул чемпиона мира.
Когда Тим Цзю приезжал в Москву, то назвал ее прекрасным местом. И там же в комментариях в инстаграме назвал себя туристом. Он регулярно бывает в России у родственников, но всю жизнь и карьеру связывает именно с родной Австралией. Там Тим Цзю не только тренируется – еще отдыхает после боев на пляже.
Живет в Сиднее. Там дрался даже на стадионе.
В 26 лет Тим Цзю считает себя лучшим боксером в Австралии. Он победил всех главных соперников в своей весовой категории и стал чемпионом Австралии. Теперь планирует выходить уже на международный уровень. Придерживается позиции, которую озвучивал перед стартом карьеры: «Мой отец говорил, что сначала одна цель, потом следующая, потом еще одна».