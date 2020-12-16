Тимофей Цзю
бокс
Константин Цзю
Боуин Морган
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#Тимофей Цзю #бокс #Боуин Морган #Константин Цзю

Тим Цзю выиграл бой нокаутом в первом раунде

вчера, 15:03

Тим Цзю нокаутировал Боуина Моргана в первом раунде. Так он защитил боксерские титулы IBF Australasian и WBO Global.

Тимофей Цзю – сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю. Ему 26 лет. Цзю еще не проиграл ни разу за карьеру: идет на серии 17-0.

На профессиональном уровне он выступает с 2016 года. Там Тим Цзю представляет Австралию, хотя имеет и русское гражданство.

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