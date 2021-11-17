Тим Цзю победил в 20-м поединке подряд и защитил титул чемпиона мира по боксу

Австралиец Тим Цзю победил японца Такеши Иноуэ на вечере бокса в Сиднее. Он защитил глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) и взял титул чемпиона Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO.

Цзю победил единогласным решением судей: 120:107, 120:107, 119:108.

Тим Цзю – сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю. Ему 27 лет, первый профессиональный бой провел в 2016 году. С тех пор у него 20 побед подряд (15 – нокаутом). Он занимает первое место в рейтинге WBO в категории до 69,9 килограмм.