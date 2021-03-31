Тимофей Цзю
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Константин Цзю
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#Тимофей Цзю #бокс #Константин Цзю

Тим Цзю победил Хогана техническим нокаутом. Теперь у него 18 побед в 18 боях

2 часа назад
  • В австралийском Ньюкасле прошел бойцовский вечер Steel City Showdown. Его главным событием был бой австралийца Тима Цзю и ирландца Денниса Хогана.
  • Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Из угла Хогана выбросили полотенце, сигнализируя о сдаче боя.
  • В этом поединке Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и получил право оспорить главный пояс WBO. Он принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо.

Цзю – сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю. Ему 26 лет, он представляет Австралию, хотя у него есть и гражданство России. Первый профессиональный бой провел в 2016 году. С тех пор у него 18 побед в 18 поединках.

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