Тим Цзю победил Хогана техническим нокаутом. Теперь у него 18 побед в 18 боях

В австралийском Ньюкасле прошел бойцовский вечер Steel City Showdown. Его главным событием был бой австралийца Тима Цзю и ирландца Денниса Хогана.

Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Из угла Хогана выбросили полотенце, сигнализируя о сдаче боя.

В этом поединке Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории и получил право оспорить главный пояс WBO. Он принадлежит аргентинцу Брайану Кастаньо.

Цзю – сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю. Ему 26 лет, он представляет Австралию, хотя у него есть и гражданство России. Первый профессиональный бой провел в 2016 году. С тех пор у него 18 побед в 18 поединках.