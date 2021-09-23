Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Энтони Джошуа #Александр Усик

Битва взглядов перед боем Усик – Джошуа. Они пожали руки

час назад

В ночь с 25 на 26 сентября пройдет бой Александра Усика и Энтони Джошуа. 23 сентября в Лондоне состоялась битва взглядов боксеров. Так это было:

Битва взглядов, на которой Усик пришел в костюме какого-то гангстера, прошла довольно спокойно. По ее итогам Джошуа и Усик пожали руки.

Что нужно знать перед боем:

Когда и где пройдет бой Усик – Джошуа

Во сколько начало боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Где смотреть бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Проморолик боя Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

Полный кард боксерского вечера, где пройдет бой Усик – Джошуа

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Источник:
Гол
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Джошуа – домашний чемпион в боксе. Провел только два боя не в Великобритании и называет себя мальчиком из Лондона
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