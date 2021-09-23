Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Битва взглядов перед боем Усик – Джошуа. Они пожали руки
час назад
В ночь с 25 на 26 сентября пройдет бой Александра Усика и Энтони Джошуа. 23 сентября в Лондоне состоялась битва взглядов боксеров. Так это было:
Битва взглядов, на которой Усик пришел в костюме какого-то гангстера, прошла довольно спокойно. По ее итогам Джошуа и Усик пожали руки.
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