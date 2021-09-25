Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
Усик дважды дрался в Великобритании. Джошуа провел только два боя не в этой стране
4 часа назад
Александр Усик и Энтони Джошуа проведут бой в тяжелом весе. Он пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».
Для Усика этот бой станет третьим в Великобритании. До этого он победил Тонни Белью в Манчестере, а затем дрался с Дереком Чисорой на стадионе «Уэмбли».
Энтони Джошуа дерется в Великобритании всю карьеру. Только бои с Энди Руисом проходили в США (проиграл) и Саудовской Аравии (победил).
Усик не имеет поражений за всю профессиональную карьеру. Оба бойца побеждали в Лондоне на Олимпиаде-2012, но в разных весовых категориях.
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