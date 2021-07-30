🥊 Россия гарантировала себе две медали в боксе. Хатаев и Гаджимагомедов вышли в полуфиналы

Имам Хатаев и Муслим Гаджимагомедов прошли в полуфиналы Олимпиады по боксу в категориях до 81 кг и до 91 кг.

По правилам Олимпиады в боксе нет поединков за третье место. Поэтому даже в случае поражения в полуфиналах Хатаев и Гаджимагомедов получат по бронзовой медали.

Гаджимагомедов в 1/4 финала победил 🇩🇪 Аммара Абдулджаббара. Хатаев нокаутировал 🇪🇸 Газимагомеда Джалидова.

Их соперники по полуфиналам определятся позднее.

Еще один боксер из России Андрей Замоковой (до 69 кг) проведет свой четвертьфинал позже 30 июля. В случае его выхода в полуфинал у России будут гарантированные три медали.