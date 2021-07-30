Олимпиада-2020
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🥊 Россия гарантировала себе две медали в боксе. Хатаев и Гаджимагомедов вышли в полуфиналы
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Имам Хатаев и Муслим Гаджимагомедов прошли в полуфиналы Олимпиады по боксу в категориях до 81 кг и до 91 кг.
По правилам Олимпиады в боксе нет поединков за третье место. Поэтому даже в случае поражения в полуфиналах Хатаев и Гаджимагомедов получат по бронзовой медали.
- Гаджимагомедов в 1/4 финала победил 🇩🇪 Аммара Абдулджаббара. Хатаев нокаутировал 🇪🇸 Газимагомеда Джалидова.
- Их соперники по полуфиналам определятся позднее.
Еще один боксер из России Андрей Замоковой (до 69 кг) проведет свой четвертьфинал позже 30 июля. В случае его выхода в полуфинал у России будут гарантированные три медали.
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