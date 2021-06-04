Флойд Мейвезер
Логан Пол
Сколько Флойд Мейвезер получит за бой с Логаном Полом
04 июня, 14:32
Статистика 44-летнего Флойда Мейвезера в боксе – 50:0. Статистика блогера Логана Пола – 0:1. В ночь на 7 июня они устроят бой в Майами на Hard Rock Stadium.
Информация по деньгам вокруг события:
- Организаторы ожидают прибыль в 200 млн долларов.
- Флойд получит 10 млн долларов.
- Пол – 250 тысяч и 10% выручки от продажи платных трансляций.
Перед боем Мейвезер сказал: «Сначала они говорили о перчатках на 16 унций, потом они говорили о перчатках на 14 унций, потом это были перчатки на 12 унций, а теперь, на сегодняшний день, мы будем драться в перчатках на 10 унций.
Мы становимся все ближе и ближе к тому, чего я хочу. Что мне действительно нужно, так это перчатки на 8 унций, чтобы мы могли развлекать людей. Хотя это выставка, люди хотят видеть кровь».
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