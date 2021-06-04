Сколько Флойд Мейвезер получит за бой с Логаном Полом

Статистика 44-летнего Флойда Мейвезера в боксе – 50:0. Статистика блогера Логана Пола – 0:1. В ночь на 7 июня они устроят бой в Майами на Hard Rock Stadium.

Информация по деньгам вокруг события:

Организаторы ожидают прибыль в 200 млн долларов.

Флойд получит 10 млн долларов.

Пол – 250 тысяч и 10% выручки от продажи платных трансляций.

Перед боем Мейвезер сказал: «Сначала они говорили о перчатках на 16 унций, потом они говорили о перчатках на 14 унций, потом это были перчатки на 12 унций, а теперь, на сегодняшний день, мы будем драться в перчатках на 10 унций.

Мы становимся все ближе и ближе к тому, чего я хочу. Что мне действительно нужно, так это перчатки на 8 унций, чтобы мы могли развлекать людей. Хотя это выставка, люди хотят видеть кровь».