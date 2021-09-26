Александр Усик
Энтони Джошуа
Усик – Джошуа
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#Александр Усик #Усик – Джошуа #Энтони Джошуа

Усик подтвердил реванш против Джошуа

2 часа назад

Об этом Александр Усик рассказал на пресс-конференции после боя: «Я очень люблю вызовы. Энтони Джошуа – наш следующий соперник!

На данный момент это самый большой поединок в моей карьере, но не самый трудный. Где бы я реально хотел [реванш]? Блин. На «Олимпийском» [в Киеве]».

Усик победил Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO единогласным решением судей. По условиям контракта в случае победы Усика между боксерами состоится реванш.

Усик ни разу не проигрывал за карьеру. У него 19 побед в 19 боях. Джошуа проиграл второй бой в карьере.

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Источник:
Matchroom Boxing
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