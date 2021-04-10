«Тройной чемпион против бронзового призера Олимпиады». Сехудо анонсировал бой с Мейвезером

Что об этом надо знать:

🥊 Генри Сехудо не дрался с мая 2020-го. В марте он объявил о желании возобновить карьеру в UFC. Сехудо владеет поясами в двух категориях и золотой медалью Олимпиады-2008.

🥊 Флойд Мейвезер – непобежденный боксер. В апреле он вел переговоры с президентом UFC Дэйной Уайтом. Деталей нет. У Мейвезера есть медаль Олимпиады-1996.

🥊 Сехудо стал активничать после боя Яна и Стерлинга. Напоминаем: Ян получил дисквалификацию за запрещенный удар.

🥊 Ближайшей активностью Мейвезера планировался бой с блогером Логаном Полом. Он перенесен из-за пандемии коронавируса. Новая дата пока не называется.

Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу