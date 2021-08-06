Муслим Гаджимагомедов
Олимпиада-2020
🥈 Гаджимагомедов проиграл финал Олимпиады по боксу в категории до 91 кг
17 минут назад
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов добрался до финала Олимпийских игр в Токио по боксу в категории до 91 кг. Там он дрался с кубинцем Хулио ла Крусом.
Итог – единогласное решение судей 5:0 в пользу победы ла Круса.
Для него это четвертая медаль в карьере. Всего были такие:
- Серебро ЧЕ-2017.
- Золото Европейских игр-2019.
- Золото ЧМ-2019.
- Серебро ОИ-2020.
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