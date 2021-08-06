🥈 Гаджимагомедов проиграл финал Олимпиады по боксу в категории до 91 кг

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов добрался до финала Олимпийских игр в Токио по боксу в категории до 91 кг. Там он дрался с кубинцем Хулио ла Крусом.

Итог – единогласное решение судей 5:0 в пользу победы ла Круса.

Для него это четвертая медаль в карьере. Всего были такие: