Муслим Гаджимагомедов
Олимпиада-2020
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#Муслим Гаджимагомедов #Олимпиада-2020

🥈 Гаджимагомедов проиграл финал Олимпиады по боксу в категории до 91 кг

17 минут назад

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов добрался до финала Олимпийских игр в Токио по боксу в категории до 91 кг. Там он дрался с кубинцем Хулио ла Крусом.

Итог – единогласное решение судей 5:0 в пользу победы ла Круса.

Для него это четвертая медаль в карьере. Всего были такие:

  • Серебро ЧЕ-2017.
  • Золото Европейских игр-2019.
  • Золото ЧМ-2019.
  • Серебро ОИ-2020.
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Источник:
Гол
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