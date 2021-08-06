Зенфира Магомедалиева
Олимпиада-2020
🥉 Магомедалиева заняла третье место на Олимпиаде-2020. Это четвертая бронза России в боксе в Токио
58 минут назад
Зенфира Магомедалиева – 33-летняя российская боксерша. В ее активе есть два золота на чемпионатах мира и две победы на чемпионатах Европы. На эту Олимпиаду она поехала в составе нашей сборной и дошла до полуфинала – там проиграла китаянке Ли Цянь (единогласное решение судей) и взяла бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.
Для России это четвертая бронзовая медаль на ОИ-2020:
- Андрей Замковой.
- Имам Хатаев.
- Глеб Бакши.
- Зенфира Магомедалиева.
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