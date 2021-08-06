🥉 Магомедалиева заняла третье место на Олимпиаде-2020. Это четвертая бронза России в боксе в Токио

Зенфира Магомедалиева – 33-летняя российская боксерша. В ее активе есть два золота на чемпионатах мира и две победы на чемпионатах Европы. На эту Олимпиаду она поехала в составе нашей сборной и дошла до полуфинала – там проиграла китаянке Ли Цянь (единогласное решение судей) и взяла бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг.

Для России это четвертая бронзовая медаль на ОИ-2020: