Гассиев сломал руку. Его бой против украинца Руденко отменен

Об этом рассказал организатор боя: «[Гассиев] сломал правую руку во время спаррингов. Бой с Руденко отменен».

Бой между Муратом Гассиевым и Андреем Руденко за титул континентального чемпиона IBF в супертяжелом весе планировался на 25 декабря в Сочи.