Мурат Гассиев
Гассиев сломал руку. Его бой против украинца Руденко отменен
вчера, 20:27
Об этом рассказал организатор боя: «[Гассиев] сломал правую руку во время спаррингов. Бой с Руденко отменен».
Бой между Муратом Гассиевым и Андреем Руденко за титул континентального чемпиона IBF в супертяжелом весе планировался на 25 декабря в Сочи.
- Единственное поражение Гассиева было в 2018 году от Александра Усика. До этого он не проиграл ни одного из 27-ти боев в профессиональной карьере.
- После поражения от Усика Гассиев выиграл два боя. Последняя победа – над Михаэлем Валлишем в июле-2021.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые