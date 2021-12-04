Мурат Гассиев
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#Мурат Гассиев

Гассиев сломал руку. Его бой против украинца Руденко отменен

вчера, 20:27

Об этом рассказал организатор боя: «[Гассиев] сломал правую руку во время спаррингов. Бой с Руденко отменен».

Бой между Муратом Гассиевым и Андреем Руденко за титул континентального чемпиона IBF в супертяжелом весе планировался на 25 декабря в Сочи.

  • Единственное поражение Гассиева было в 2018 году от Александра Усика. До этого он не проиграл ни одного из 27-ти боев в профессиональной карьере.
  • После поражения от Усика Гассиев выиграл два боя. Последняя победа – над Михаэлем Валлишем в июле-2021.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ТАСС
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