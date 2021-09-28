Александр Усик
Энтони Джошуа
Усик – Джошуа
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#Александр Усик #Усик – Джошуа #Энтони Джошуа

Реванш Усика и Джошуа пройдет в феврале-марте 2022 года. Усик сказал: «Хм, класс. Побью Антоху дважды»

час назад

Об этом рассказал промоутер Александр Красюк на пресс-конференции

«Реванш активирован стороной Джошуа. Усик обрадовался: «Хм, класс. Побью Антоху дважды». У нас есть ограничения по времени, в рамках которых должен состояться реванш. И те даты, которые назвал Эдди Хирн [промоутер] на пресс-конференции, что это февраль-март – это действительно так».

  • Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO.
  • Усик не проиграл ни одного боя на профессиональном уровне. Статистика – 19:0 (13 нокаутом).
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Источник:
Гол.ру
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