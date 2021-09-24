Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Усик оказался на восемь килограммов легче Джошуа. Они провели взвешивание перед боем за звание чемпиона мира

3 часа назад

твиттер Matchroom Boxing

В Лондоне прошло контрольное взвешивание Александра Усика и Энтони Джошуа. 25 сентября они подерутся за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO и IBF.

🇬🇧 Джошуа – 108,8 килограмма

🇺🇦 Усик – 100,2 килограмма

После взвешивания прошла финальная битва взглядов. Сейчас титулы принадлежат Джошуа.

Прогноз на бой Усик – Джошуа, 25 сентября 2021 года

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Источник:
твиттер Matchroom Boxing
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