🥊 Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады и призвал к отстранению судьи. Тот отдал все три раунда сопернику

Муслим Гаджимагомедов победил 🇳🇿 Дэвида Ньику в полуфинале Олимпиады в категории до 91 кг.

Он вышел в финал и гарантировал себе олимпийское серебро.

Его соперником будет победитель пары 🇧🇷 Абнер Тейшейра и 🇨🇺 Хулио Ла Круз. Финал пройдет 6 августа.

Гаджимагомедов победил раздельным решением судей (4:1). После поединка он раскритиковал аргентинского судью Роберто Фернандо Сервиде, который все три раунда отдал сопернику. «Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище».

Сервиде был единственным, кто отдал победу Ньику в двух первых раундах. Остальные четыре судьи голосовали за Гаджимагомедова. В финальном раунде Сервиде поддержал еще один судья, но большинство по-прежнему было за Гаджимагомедова.