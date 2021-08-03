Олимпиада-2020
🥊 Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады и призвал к отстранению судьи. Тот отдал все три раунда сопернику
13 часов назад
Муслим Гаджимагомедов победил 🇳🇿 Дэвида Ньику в полуфинале Олимпиады в категории до 91 кг.
- Он вышел в финал и гарантировал себе олимпийское серебро.
- Его соперником будет победитель пары 🇧🇷 Абнер Тейшейра и 🇨🇺 Хулио Ла Круз. Финал пройдет 6 августа.
Гаджимагомедов победил раздельным решением судей (4:1). После поединка он раскритиковал аргентинского судью Роберто Фернандо Сервиде, который все три раунда отдал сопернику. «Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище».
Сервиде был единственным, кто отдал победу Ньику в двух первых раундах. Остальные четыре судьи голосовали за Гаджимагомедова. В финальном раунде Сервиде поддержал еще один судья, но большинство по-прежнему было за Гаджимагомедова.
- Гаджимагомедов провел 48-й победный бой подряд. Последнее поражение было в августе 2017 года.
- Ему 24 года. Всего он провел за карьеру 89 боев, в 84 из которых победил.
- В 2019 Гаджимагомедов стал чемпионом мира, в 2017-м получил серебро чемпионата Европы.
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