Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

🥊 Боксер Гаджимагомедов вышел в финал Олимпиады и призвал к отстранению судьи. Тот отдал все три раунда сопернику

13 часов назад

Муслим Гаджимагомедов победил 🇳🇿 Дэвида Ньику в полуфинале Олимпиады в категории до 91 кг.

  • Он вышел в финал и гарантировал себе олимпийское серебро. 
  • Его соперником будет победитель пары 🇧🇷 Абнер Тейшейра и 🇨🇺 Хулио Ла Круз. Финал пройдет 6 августа.

Гаджимагомедов победил раздельным решением судей (4:1). После поединка он раскритиковал аргентинского судью Роберто Фернандо Сервиде, который все три раунда отдал сопернику. «Не знаю, что он делал, может в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище».

Сервиде был единственным, кто отдал победу Ньику в двух первых раундах. Остальные четыре судьи голосовали за Гаджимагомедова. В финальном раунде Сервиде поддержал еще один судья, но большинство по-прежнему было за Гаджимагомедова.

  • Гаджимагомедов провел 48-й победный бой подряд. Последнее поражение было в августе 2017 года.
  • Ему 24 года. Всего он провел за карьеру 89 боев, в 84 из которых победил.
  • В 2019 Гаджимагомедов стал чемпионом мира, в 2017-м получил серебро чемпионата Европы.
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