Мэнни Пакьяо
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#Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо завершил боксерскую карьеру после выдвижения на пост президента Филиппин

3 часа назад

твиттер Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо спустя месяц после последнего боя официально подтвердил завершение карьеры. Он объявил об этом во время шоу Toni Talks.

Пакьяо сказал, что принял решение после обсуждений с семьей. Теперь он готовится к выборам президента Филиппин.

  • Пакьяо 42 года. За карьеру он провел 72 поединка, в 62 из которых победил (39 нокаутом).
  • Его последний бой прошел 21 августа. Он проиграл поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. После этого он анонсировал возможное завершение карьеры, но до сих пор не подтверждал его.

Он считается одним из важнейших боксеров в истории. Пакьяо – единственный, кто становился чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

Пакьяо возглавляет правящую партию Филиппин FDP-Laban. 19 сентября его официально выдвинули кандидатом в президенты. Выборы пройдут в мае 2022 года, действующий президент Родриго Дутерте баллотироваться больше не сможет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
ютуб-канал Toni Talks
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