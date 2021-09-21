Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо завершил боксерскую карьеру после выдвижения на пост президента Филиппин
3 часа назад
Мэнни Пакьяо спустя месяц после последнего боя официально подтвердил завершение карьеры. Он объявил об этом во время шоу Toni Talks.
Пакьяо сказал, что принял решение после обсуждений с семьей. Теперь он готовится к выборам президента Филиппин.
- Пакьяо 42 года. За карьеру он провел 72 поединка, в 62 из которых победил (39 нокаутом).
- Его последний бой прошел 21 августа. Он проиграл поединок за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA. После этого он анонсировал возможное завершение карьеры, но до сих пор не подтверждал его.
Он считается одним из важнейших боксеров в истории. Пакьяо – единственный, кто становился чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.
Пакьяо возглавляет правящую партию Филиппин FDP-Laban. 19 сентября его официально выдвинули кандидатом в президенты. Выборы пройдут в мае 2022 года, действующий президент Родриго Дутерте баллотироваться больше не сможет.
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