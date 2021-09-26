Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Джошуа проиграл второй бой за карьеру

36 минут назад

🇺🇦 Александр Усик и 🇬🇧 Энтони Джошуа провели бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей. 

Это вторая защита Джошуа и второе поражение в карьере. Он провел 26 боев: до этого выиграл 24 из 25. Единственное поражение было в 2019 году от Энди Руиса.

Усик провел 19-й бой в профессиональной карьере и третий – в тяжелом весе. До этого он выиграл 18 раз (13 – нокаутом).

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Источник:
Гол.ру
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