Джошуа проиграл второй бой за карьеру

🇺🇦 Александр Усик и 🇬🇧 Энтони Джошуа провели бой за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Усик победил единогласным решением судей.

Это вторая защита Джошуа и второе поражение в карьере. Он провел 26 боев: до этого выиграл 24 из 25. Единственное поражение было в 2019 году от Энди Руиса.

Усик провел 19-й бой в профессиональной карьере и третий – в тяжелом весе. До этого он выиграл 18 раз (13 – нокаутом).