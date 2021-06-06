Мейвезер – Пол
Флойд Мейвезер
Логан Пол
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#Мейвезер – Пол #Флойд Мейвезер #Логан Пол

Где смотреть бой Флойд Мейвезер – Логан Пол, 7 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция бокса

06 июня, 20:04

Флойд Мейвезер и Логан Пол подерутся в Майами на Hard Rock Stadium. Их боксерский поединок пройдет в ночь с 6 на 7 июня 2021 года.

РЕН ТВ покажет бой Мейвезера и Пола в прямом эфире. Трансляция начнется 7 июня в 03:30 по московскому времени.

Флойд Мейвезер – непобедимый боксер. Он имеет статистику 50:0. Логан Пол проиграл единственный боксерский бой.

Логан Пол – ютуб-блогер. Вес Пола перед этим боем составил 85,9 кг, вес Мейвезера – 70,3.

Сколько Флойд Мейвезер получит за бой с Логаном Полом

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Источник:
Официальный сайт РЕН ТВ
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