Мейвезер – Пол
Флойд Мейвезер
Логан Пол
Где смотреть бой Флойд Мейвезер – Логан Пол, 7 июня 2021 года: во сколько прямая трансляция бокса
06 июня, 20:04
Флойд Мейвезер и Логан Пол подерутся в Майами на Hard Rock Stadium. Их боксерский поединок пройдет в ночь с 6 на 7 июня 2021 года.
РЕН ТВ покажет бой Мейвезера и Пола в прямом эфире. Трансляция начнется 7 июня в 03:30 по московскому времени.
Флойд Мейвезер – непобедимый боксер. Он имеет статистику 50:0. Логан Пол проиграл единственный боксерский бой.
Логан Пол – ютуб-блогер. Вес Пола перед этим боем составил 85,9 кг, вес Мейвезера – 70,3.
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