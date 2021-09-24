Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
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#Усик – Джошуа #Александр Усик #Энтони Джошуа

Дата боя Усик – Джошуа

4 часа назад

Александр Усик и Энтони Джошуа подерутся на стадионе «Тоттенхэма». Бой пройдет в ночь с 25 на 26 сентября 2021 года.

Примерное время начала – 25 сентября после 23:00 по Москве. РЕН ТВ писал в официальной рассылке, что бой начнется в первые часы 26 сентября.

Усик – обязательный претендент на титул в тяжелом весе по линии WBO. В поединке с Джошуа он подерется за титулы WBA Super, WBO и IBF.

Джошуа проигрывал один раз за карьеру, Усик вообще не имеет поражений. Если Джошуа проиграет Усику, то в их контракте прописан реванш.

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Источник:
Гол.ру
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