Кубок Гагарина

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Как важный тренер Брагин обрушил карьеру за два года – от главного тренера в сборной и СКА до селекционера в клубе
#Валерий Брагин
Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
Тренер «Авангарда» работал на стекольной фабрике – и взял трофеи во всех главных лигах мира
#Боб Хартли
«Авангард» – уникальный чемпион с двумя городами. Команды нет в родном Омске – но там фанаты танцуют ночью и переименуют улицу
#Авангард
Пацан из «Ак Барса» в 19 лет сыграл лучший матч в жизни. Тремя пасами почти вытащил клуб в финал КХЛ
#Илья Сафонов
Двойной сейв защитника «Ак Барса». Выбил шайбу на клюшку соперника, а потом подставился под его бросок
#Альберт Яруллин
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Капитан «Авангарда» лежит в реанимации. Диагноз неизвестен, врачи перевозили его 11 часов, возможна трансплантация печени
#Алексей Емелин
Рекордсмен «Авангарда» забросил шайбу с отрицательного угла. Просто кинул ее в щитки вратаря
#Рид Буше
Судья потерял сознание во время игры КХЛ и покинул площадку на носилках
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#Плей-офф КХЛ
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Сенсационный юниор КХЛ: самый молодой капитан в истории лиги и забил первую шайбу в плей-офф вратарю на 22 года старше
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#Никита Гуслистов
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