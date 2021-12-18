Авангард
КХЛ
ЦСКА (х)
Сведберг перешел в «Авангард». ЦСКА заменил его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ
3 часа назад
Защитник Виктор Сведберг подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона-2022/23. В команде он взял 58-й номер.
В этом сезоне Сведберг выступал за ЦСКА и провел в КХЛ 33 матча, в которых набрал три очка (2+1).
Ранее ЦСКА подписал контракт с Дарреном Дитцем. В рейтинге зарплат от «СЭ» он занял первое место и стал единственным хоккеистом, кто зарабатывает 100 миллионов рублей в год.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые