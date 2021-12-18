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#Авангард #КХЛ #ЦСКА (х)

Сведберг перешел в «Авангард». ЦСКА заменил его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ

3 часа назад

Защитник Виктор Сведберг подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона-2022/23. В команде он взял 58-й номер.

В этом сезоне Сведберг выступал за ЦСКА и провел в КХЛ 33 матча, в которых набрал три очка (2+1).

Ранее ЦСКА подписал контракт с Дарреном Дитцем. В рейтинге зарплат от «СЭ» он занял первое место и стал единственным хоккеистом, кто зарабатывает 100 миллионов рублей в год.

Источник:
Официальный сайт «Авангарда»
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