ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022

С 4 по 22 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. 23 января сборная России по хоккею объявила состав на турнир. С ним вы можете ознакомиться в нашей отдельной новости:

Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине

Сколько хоккеистов поедет из каждого клуба КХЛ (вместе с запасными):