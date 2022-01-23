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Россия на Олимпийских играх-2022
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ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022
23 января, 22:52
С 4 по 22 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. 23 января сборная России по хоккею объявила состав на турнир. С ним вы можете ознакомиться в нашей отдельной новости:
Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине
Сколько хоккеистов поедет из каждого клуба КХЛ (вместе с запасными):
- ЦСКА – 7.
- СКА – 4
- «Динамо» – 4.
- «Авангард» – 4.
- «Локомотив» – 3
- «Металлург» – 3.
- «Ак Барс» – 2.
- «Трактор» – 2.
- «Спартак» – 1.
- «Северсталь» – 1.
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