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#ЦСКА (х) #Россия (х) #Олимпиада-2022 #хоккей на Олимпийских играх-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022

23 января, 22:52

С 4 по 22 февраля в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. 23 января сборная России по хоккею объявила состав на турнир. С ним вы можете ознакомиться в нашей отдельной новости:

Сборная России по хоккею представила состав на Олимпиаду в Пекине

Сколько хоккеистов поедет из каждого клуба КХЛ (вместе с запасными):

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Источник:
Гол
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#Россия на Олимпийских играх-2022