ЦСКА (х)

Дата основания
1946 г.
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина (2019)
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Детали вокруг истории вратаря Федотова и армии: почему летом он уезжает из России и как тренировался в военной академии
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#Иван Федотов
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Тренер Федоров взял Кубок Гагарина в первый сезон в карьере: играл без вратаря и хвалил ЦСКА после поражений
#Сергей Федоров
Возрастной победный гол в финале Кубка Гагарина: 41-летний форвард забил вратарю, который младше всего на два года
#Александр Попов
ЦСКА – обладатель Кубка Гагарина: Попов забил победный гол в 41 год, это первый трофей для тренера Федорова
#КХЛ
ЦСКА играет овертайм с пустыми воротами. Это тренд сезона КХЛ, который важен для России перед Олимпиадой
#ЦСКА (х)
Игрок ЦСКА сравнял счет за секунду до сирены. Но это не помогло: клуб проиграл в овертайме в большинстве 🚀
#Мэт Робинсон
Подколзин в 19 лет вытащил два решающих матча СКА. Дальше – трансфер в НХЛ
#Василий Подколзин
Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
25 неудобных вопросов по новому сезону КХЛ
#КХЛ
Весь год «Авангард» провел в 3000 км от дома и фанатов – в городе, который его не ждал. Репортаж «Гола» из Балашихи
#Авангард
Аномальный снегопад в Москве. Посмотрите, как в этих условиях люди бегают, проводят тренировки на стадионе и просто передвигаются
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#Спартак
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Как дела у русских хоккеистов, которые уехали в НХЛ во время пандемии. Они не играли десять месяцев
#НХЛ
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
В КХЛ постоянно находят заболевших коронавирусом. Как это повлияет на сезон? А он вообще будет?
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#КХЛ
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ЦСКА за минуту спас матч против СКА со счета 1:3. Все из-за двух ошибок вратаря
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#Магнус Хелльберг
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Русского хоккея не будет до сентября – вот 7 сюжетов, за которыми надо следить все это время
#КХЛ
Что теперь будет с потолком зарплат в КХЛ? Морозов сразу ответил на намек президента ЦСКА
#Игорь Есмантович
Новый премьер-министр России Мишустин связан с хоккеем: играет, фанатеет, управляет
#Михаил Мишустин
На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой
#Арина Ротенберг
У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер
#Нефтехимик
Сейв кипера «Ак Барса» – магия. Хотя он говорит, что просто повезло
#Адам Рейдеборн
Чудинов забил ЦСКА броском из своей зоны. В плей-офф он уже делал так дважды
#Максим Чудинов
Золотой сезон ЦСКА – в 20 главных фактах
#ЦСКА (х)
Кучеров не заиграл в КХЛ из-за травмы плеча. В ЦСКА думали, что он симулирует
#Никита Кучеров