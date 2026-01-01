ЦСКА (х)

Дата основания
1946 г.
Достижения
Обладатель Кубка Гагарина (2019)
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Хоккей
Кубок Гагарина: во сколько начало матча «Металлург» – ЦСКА, 30 апреля 2022 года
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Металлург» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 30 апреля
#Кубок Гагарина
Хоккей
ЦСКА – лидер по числу хоккеистов в заявке сборной России на Олимпиаду-2022
#ЦСКА (х)
Хоккей
Сведберг перешел в «Авангард». ЦСКА заменил его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ
#Авангард
Хоккей
ЦСКА подписал Даррена Дитца из «Барыса». Это самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ
#ЦСКА (х)
Хоккей
Федоров снова снял вратаря в овертайме – на этот раз ЦСКА победил
#КХЛ
Хоккей
Фанаты хоккейного ЦСКА вывесили баннер «Фанат не преступник». Это акция в поддержку задержанных фанатов футбольного ЦСКА
#ЦСКА (х)
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Хоккей
Андронов провел 536 матча за хоккейный ЦСКА и обновил клубный рекорд, державшийся с 1997 года
#Сергей Андронов
Хоккей
Sport24 опубликовал зарплатные ведомости клубов КХЛ: четыре – достигли потолка, два – не уложились в пол
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард». Контракт подписан до конца сезона
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА в Москве пропустил пять шайб и проиграл «Амуру», который шел на последнем месте
#ЦСКА (х)
Хоккей
«Спартак» отыгрался с 0:3 против ЦСКА, но проиграл. Плотников сделал хет-трик
#КХЛ
Хоккей
«Авангард» разгромил ЦСКА в матче-открытии КХЛ. Лучший форвард ЧМ-2021 Цегларик набрал три очка в дебютной игре
#КХЛ
Хоккей
КХЛ, Кубок Открытия: прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года
#КХЛ
Хоккей
КХЛ, Кубок Открытия: где смотреть матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#КХЛ
Хоккей
Три русских хоккеиста попали в топ-25 рейтинга драфта НХЛ-21
#НХЛ
Хоккей
Хоккейный ЦСКА назначил Сергея Федорова главным тренером. Это его дебют в должности
#Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ представила график первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/22. «Авангард» – ЦСКА сыграют в стартовом матче
#КХЛ
Хоккей
Григоренко подписал 3-летний контракт с ЦСКА
#Михаил Григоренко
Хоккей
ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбрадиром плей-офф КХЛ Константином Окуловым
#Константин Окулов
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и выиграл финал Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и повел 3-2 в финале Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА в четвертом матче (4:3). Счет в серии – 2:2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
ЦСКА выиграл у «Авангарда» и повел 2-1 в финальной серии Кубка Гагарина
#ЦСКА (х)
Хоккей
ЦСКА разгромил «Авангард». Счет в серии – 1:1
#Кубок Гагарина
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
#Авангард
Хоккей
Расписание финала Кубка Гагарина КХЛ, где сыграют ЦСКА и «Авангард»
#Кубок Гагарина
Хоккей
Где смотреть матчи ЦСКА и «Авангарда» в финале Кубка Гагарина КХЛ
#Кубок Гагарина
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина. Счет в серии – 4-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА во втором матче подряд. Игра завершилась в третьем овертайме
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА забил СКА пять шайб и выиграл третий мяч в серии подряд. До выхода в финал плей-офф ему осталась одна победа
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА впервые забил Юханссону в плей-офф КХЛ. С 2018 года у него 125 сэйвов подряд против СКА
#Ларс Юханссон
Хоккей
ЦСКА выиграл второй матч полуфинала Кубка Гагарина. За две игры против СКА – ноль пропущенных шайб
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА разгромил СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА выиграл седьмой матч у «Локомотива» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина на СКА
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в плей-офф КХЛ и сравнял счет в серии – 2-2
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Все пары 1/4 финала Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
«Ак Барс», «Локомотив» и ЦСКА стали первыми четвертьфиналистами Кубка Гагарина. Они выиграли все матчи своих серий
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА за подсечку в игре с «Локомотивом». Соперник получил травму и покинул лед
#Александр Попов
Хоккей
ЦСКА сыграет со «Спартаком» в плей-офф Кубка Гагарина
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
Голдобин перешел в «Металлург»
#Николай Голдобин
Хоккей
Егор Афанасьев впервые сыграл за ЦСКА в КХЛ. И сразу набрал два очка
#Егор Афанасьев
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров
Хоккей
Главный тренер «Металлурга» заболел коронавирусом и не присутствует на игре с ЦСКА
#КХЛ
Хоккей
Рижское «Динамо» отказалось играть с ЦСКА резервом. Основа на карантине, результат – техническое поражение
#Динамо Рига
Хоккей
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия
#Ак Барс
Хоккей
У семи хоккеистов ЦСКА коронавирус
#ЦСКА (х)
Хоккей
Секач ушел из хоккейного ЦСКА
#Иржи Секач
Хоккей
Романов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка
#Александр Романов
Хоккей
Капризов перешел в «Миннесоту»
#Кирилл Капризов
Хоккей
ЦСКА – чемпион России, СКА и «Ак Барс» поделили второе место
#КХЛ
Хоккей
Голдобин перешел из «Ванкувера» в ЦСКА
#Николай Голдобин
Хоккей
Романов подписал контракт с «Монреалем»
#Александр Романов
Хоккей
Григоренко ушел из ЦСКА и подписал контракт с «Коламбусом»
#Михаил Григоренко
Хоккей
Вратарь Сорокин не продлит контракт с ЦСКА и уедет в НХЛ
#Илья Сорокин
Хоккей
Форвард Голдобин переходит из «Ванкувера» в ЦСКА
#Николай Голдобин
Хоккей
Один месяц из жизни хоккейного ЦСКА
#ЦСКА (х)
Хоккей
КХЛ выплатит клубам 419 миллионов рублей, полученных от продажи ТВ-прав
#КХЛ
Хоккей
Хоккейный ЦСКА анонсировал продажу чемпионской атрибутики. Спустя четыре месяца после победы
#ЦСКА (х)
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард», счет в серии – 2-0. В истории финалов такое еще не отыгрывали
#Плей-офф КХЛ
Хоккей
СКА впервые за сезон забросил больше одной шайбы в основное время матча с ЦСКА
#КХЛ
Хоккей
ЦСКА выиграл у СКА девять матчей подряд. В финале Запада – 2:0
#КХЛ
Хоккей
Зарплатные бюджеты клубов КХЛ (Запад): у ЦСКА больше 2 млрд рублей, СКА уменьшил расходы почти на 500 млн
#КХЛ