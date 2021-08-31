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#КХЛ #Авангард #ЦСКА (х)

КХЛ, Кубок Открытия: где смотреть матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция

час назад

«Авангард» и ЦСКА сыграют в матче Кубка Открытия на старте сезона-2021/22 КХЛ. Игра состоится 1 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч можно смотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало – в 18:55.

В матче Кубка Открытия встречаются чемпион и финалист предыдущего сезона. В финале Кубка Гагарина-2020/21 «Авангард» выиграл серию встреч с ЦСКА со счетом 4-2.

В предыдущем матче Кубка Открытия в 2020 году с ЦСКА встречался «Ак Барс». Казанский клуб победил 3:2 в овертайме.

КХЛ, Кубок Открытия: прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года

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