КХЛ, Кубок Открытия: прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года

«Авангард» сыграет против ЦСКА в игре Кубка Открытия на старте сезона-2021/22 КХЛ. Матч пройдет в Балашихе. Он состоится 1 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа «Авангарда» – 2,7.

Победа ЦСКА – 2,56.

Ничья в основное время – 4,1.

Меньше пяти шайб в матче – 1,98.

Пять и больше шайб в матче – 2,01.

Матч Кубка Открытия – встреча чемпиона и финалиста предыдущего сезона. В финале Кубка Гагарина-2020/21 «Авангард» выиграл серию встреч с ЦСКА со счетом 4-2.

Матч «Авангард» – ЦСКА впрямую покажет телеканал «Матч ТВ».

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