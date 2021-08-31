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КХЛ, Кубок Открытия: прогноз на матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года
час назад
«Авангард» сыграет против ЦСКА в игре Кубка Открытия на старте сезона-2021/22 КХЛ. Матч пройдет в Балашихе. Он состоится 1 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
- Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа «Авангарда» – 2,7.
- Победа ЦСКА – 2,56.
- Ничья в основное время – 4,1.
- Меньше пяти шайб в матче – 1,98.
- Пять и больше шайб в матче – 2,01.
Матч Кубка Открытия – встреча чемпиона и финалиста предыдущего сезона. В финале Кубка Гагарина-2020/21 «Авангард» выиграл серию встреч с ЦСКА со счетом 4-2.
Матч «Авангард» – ЦСКА впрямую покажет телеканал «Матч ТВ».
КХЛ, Кубок Открытия: где смотреть матч «Авангард» – ЦСКА, 1 сентября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
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