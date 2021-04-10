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#КХЛ #ЦСКА (х) #СКА #Хоккей

СКА обыграл ЦСКА во втором матче подряд. Игра завершилась в третьем овертайме

вчера, 21:27

СКА остается в розыгрыше Кубка Гагарина, хотя в серии с ЦСКА уступал со счетом 0:3. Теперь клуб выиграл уже второй матч подряд.

Московская игра закончилась только в третьем овертайме. При счете 2:2 победную шайбу забросил Василий Подколзин. Счет в серии стал 2:3.

Максим Шалунов набирает очки в каждом матче серии против СКА. До этого он постоянно забивал, а в этой игре сделал голевую передачу.

Следующий матч СКА и ЦСКА состоится в Санкт-Петербурге. В финале Восточной конференции играют «Ак Барс» и «Авангард». Там пока ничья в серии – 2:2.

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