КХЛ
Никита Сошников
Авангард
ЦСКА (х)
ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард». Контракт подписан до конца сезона
вчера, 22:01
ЦСКА и «Авангард» объявили об обмене игроками:
- Никита Сошников перешел в «Авангард», подписав контракт до конца сезона.
- ЦСКА получил Илью Дервука и права на 18-летнего Всеволода Гайдамака, который играет в юниорской канадской лиге (OHL)
Сошникову 28 лет, он выступал за ЦСКА с декабря 2020 года. В этом сезоне он провел 11 матчей и сделал один ассист. Дервук сыграл в девяти матчах ВХЛ и сделал два ассиста, Гайдамак – пять игр в OHL, в которых забросил две шайбы и отдал ассист.
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