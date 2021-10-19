КХЛ
Никита Сошников
Авангард
ЦСКА (х)
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#КХЛ #Авангард #ЦСКА (х) #Никита Сошников

ЦСКА обменял Сошникова в «Авангард». Контракт подписан до конца сезона

вчера, 22:01

ЦСКА и «Авангард» объявили об обмене игроками:

  • Никита Сошников перешел в «Авангард», подписав контракт до конца сезона.
  • ЦСКА получил Илью Дервука и права на 18-летнего Всеволода Гайдамака, который играет в юниорской канадской лиге (OHL)

Сошникову 28 лет, он выступал за ЦСКА с декабря 2020 года. В этом сезоне он провел 11 матчей и сделал один ассист. Дервук сыграл в девяти матчах ВХЛ и сделал два ассиста, Гайдамак – пять игр в OHL, в которых забросил две шайбы и отдал ассист.

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Источник:
сайт ЦСКА
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