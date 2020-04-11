Форвард Голдобин переходит из «Ванкувера» в ЦСКА

Форварду Николаю Голдобину 24 года. Его агент рассказал, что Голдобин продолжит карьеру в России: «Следующие два года Голдобин проведет в ЦСКА».

До этого Голдобин пять сезонов отыграл в НХЛ (спускался и в АХЛ). Вот его статистика в НХЛ: