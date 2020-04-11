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#Николай Голдобин #НХЛ #КХЛ #Хоккей #ЦСКА (х) #Ванкувер

Форвард Голдобин переходит из «Ванкувера» в ЦСКА

11 апреля 2020, 20:09

Форварду Николаю Голдобину 24 года. Его агент рассказал, что Голдобин продолжит карьеру в России: «Следующие два года Голдобин проведет в ЦСКА».

До этого Голдобин пять сезонов отыграл в НХЛ (спускался и в АХЛ). Вот его статистика в НХЛ:

  • 2019/20: «Ванкувер», 1 игра.
  • 2018/19: «Ванкувер», 63 игры, 7 голов, 20 ассистов.
  • 2017/18: «Ванкувер», 38 игр, 8 голов, 6 ассистов.
  • 2016/17: «Сан-Хосе» и «Ванкувер», 14 игр, 3 гола.
  • 2015/16: «Сан-Хосе», 9 игр, 1 гол, 1 ассист.
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