Романов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка

Александру Романову 20 лет, два предыдущих сезона он отыграл в ЦСКА.

В НХЛ его зарплата – $832,5 тысячи плюс бонусы

Общая средняя сумма договора – $1,17 млн.

«Монреаль» выбрал Романова во втором раунде драфта-2018 под 38-м номером.

В мае «Монреаль» согласовал контракт с Романовым, 13 июля объявил о заключении сделки официально.