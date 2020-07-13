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#Александр Романов #НХЛ #Хоккей #Монреаль (х) #ЦСКА (х)

Романов подписал с «Монреалем» трехлетний контракт новичка

13 июля 2020, 22:18

Александру Романову 20 лет, два предыдущих сезона он отыграл в ЦСКА.

  • В НХЛ его зарплата – $832,5 тысячи плюс бонусы
  • Общая средняя сумма договора – $1,17 млн.
  • «Монреаль» выбрал Романова во втором раунде драфта-2018 под 38-м номером.

В мае «Монреаль» согласовал контракт с Романовым, 13 июля объявил о заключении сделки официально.

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